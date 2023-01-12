Dolar
18.78
Euro
20.32
Altın
1,895.36
ETH/USDT
1,401.10
BTC/USDT
18,276.00
BIST 100
4,857.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığının bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle yüzde 13,52 ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak'ta katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemler kamu kurumlarının kullanımına açılacak.

Zeynep Canlı   | 12.01.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığının bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüzde 30'luk zammın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığının bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır

Hazine ve Maliye Bakanlığının bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
ABD'de göçmenlik kurumu vize ücretlerine fahiş zam teklifinde bulundu

ABD'de göçmenlik kurumu vize ücretlerine fahiş zam teklifinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet