Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankasının ihracat desteklerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının ihracatçıya yönelik desteklerine ilişkin, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırarak 1,5 milyar liraya çıkarmasını değerlendirdi.
Programın büyük önceliklerinden birisinin, ihracatın güçlü şekilde desteklenmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."
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Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2023
Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz. https://t.co/h2eLWfO2Pb