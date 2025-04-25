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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu

Washington

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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Şimşek, iki ülkenin işbirliği yapması için büyük getirileri olacak muazzam potansiyel bulunduğunu belirterek, "Ekonomik büyümeyi teşvik etmek, teknolojik ilerlemeyi sağlamak ve bölgesel barış ve güvenliğe yatırım yapmak için bu ivmeyi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise paylaşımında, "Bakan Şimşek ile ABD ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri nasıl artırabilecekleri ve Başkan Trump'ın Orta Doğu'daki önceliklerinin yanı sıra Ukrayna ve Rusya bağlamında birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunda geniş ve derin görüşmeler yapmaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Bessent, görüşmede Trump yönetiminin İran'a yönelik azami baskı kampanyasına olan bağlılığını da vurguladığını kaydetti.

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