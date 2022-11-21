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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Darphane sertifikasına ilişkin paylaşım

Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirterek "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek" dedi

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.11.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Darphane sertifikasına ilişkin paylaşım

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunduğunu bildirdi.

Darphanenin, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceğini aktaran Nebati, "Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazinenin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk lirasının değerinin korunmasına da yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarında bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların vatandaşlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını da diledi.

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