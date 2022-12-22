Dolar
18.67
Euro
19.83
Altın
1,815.22
ETH/USDT
1,212.10
BTC/USDT
16,792.00
BIST 100
5,454.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Sultangazi'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Bakan Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.12.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu vesilesiyle Türkiye'de ağırladığı Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile bundan sonra atacakları ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımları derinlemesine ele aldıklarını belirten Nebati, "Ülkelerimizin sunduğu yatırım fırsatlarından her iki ülke iş insanlarının azami ölçüde yararlanmasını sağlamak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı
Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları törenle ulaşıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye, son 20 yılda çok önemli başarılara erişti
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret artışını değerlendirdi

Bakan Nebati: Suudi Arabistan'la ticaret hacmimiz ocak-ekim döneminde 4,3 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF için takvim netleşti, 14 başlıktaki KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF için takvim netleşti, 14 başlıktaki KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız
Bakan Nebati: 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz

Bakan Nebati: 1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra geniş katılımlı bir İktisat Kongresi düzenleyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Sanayi Odası heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Sanayi Odası heyetiyle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet