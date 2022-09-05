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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine şahitlik edeceğiz

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 05.09.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine şahitlik edeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu vurgulayan Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini, politikalarını da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullandıklarını bildirdi. Böylece makine ve teçhizat yatırımlarının, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 arttığına işaret eden Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz." ifadelerini kullandı.

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