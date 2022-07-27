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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Zeynep Canlı   | 27.07.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

Ankara

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

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