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Politika, Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yatırım ortamını iyileştirici yapısal reformlar gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 17.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yatırım ortamını iyileştirici yapısal reformlar gerçekleştireceğiz

TBMM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"

Elvan, "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik." diye konuştu.

Bakan Elvan, "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz." diyen Elvan şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz"

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