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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Konut sektöründe kamu bankalarımızın destekleri etkisini gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, haziran ayı konut satışlarına ilişkin, "250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 14.07.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Konut sektöründe kamu bankalarımızın destekleri etkisini gösterdi

Ankara

Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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