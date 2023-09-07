Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,917.95
ETH/USDT
1,632.00
BTC/USDT
25,824.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Ermenistan maçı hazırlıklarını Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
logo
Ekonomi

Hazine nakit dengesi, ağustosta 61 milyar 909 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Hazine nakit dengesi, ağustosta 61 milyar 909 milyon lira fazla verdi

Ankara

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 629 milyar 670 milyon lira, nakit giderleri 567 milyar 775 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 488 milyar 963 milyon lira, faiz ödemeleri ise 78 milyar 812 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 140 milyar 708 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde, 61 milyar 909 milyon liralık fazlalık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 4 milyar 488 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 178 milyar 568 milyon lira artış görüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy: Turizm sektöründen bu sene 56 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz
Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Benzer haberler

Hazine nakit dengesi, ağustosta 61 milyar 909 milyon lira fazla verdi

Hazine nakit dengesi, ağustosta 61 milyar 909 milyon lira fazla verdi

Ağustosta hava yolunda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verildi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu
Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün "şans oyunları", düşen ürün ise "patates" oldu

Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün "şans oyunları", düşen ürün ise "patates" oldu
Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu

Ağustosta enflasyon yüzde 9,09 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet