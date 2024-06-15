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Ekonomi

Hayvan yetiştiricilerinden kurbanlık alacaklara çağrı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşlara kurbanlık satın alacaklara çağrı yaparak, "Kurbanın alınacağı adres kurban pazarlarıdır. Almak isteyen her vatandaşımız gelip kurbanını gönül rahatlığıyla bu pazarlardan alabilir." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Hayvan yetiştiricilerinden kurbanlık alacaklara çağrı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Çelik, Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde AA muhabirine, yetiştiricilerin, söz konusu pazar alanına belli sayıda hayvan getirdiğini söyledi.

"Üzülerek ifade edeyim, yetiştiricilerin burada bugüne kadar ortalama satış oranı yüzde 20 civarında. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor." diyen Çelik, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle pazarlarda durgunluk yaşandığına işaret etti. Çelik, bazı marketlerde yapılan kurbanlık satışlarının da durumu olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Marketlerin çok çeşitli et satışı yaptığını belirten Çelik, "Kurbanın alınacağı adres kurban pazarlarıdır. Kurban kesilecek yerleri vatandaşlara gösteriyoruz. Belediyelerimiz her türlü imkanı veriyor. Almak isteyen her vatandaşımız gelip kurbanını gönül rahatlığıyla bu pazarlardan alabilir. Ben de kurban pazarından aldığım küçükbaş hayvanı bayramın birinci günü keseceğim." diye konuştu.

Nihat Çelik, pazar yerlerinde satışların bayramın son gününe kadar devam edeceğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığının her Kurban Bayramı'nda Et ve Süt Kurumu aracılığıyla kalan kurbanlıkların alımını yaptığını hatırlatan Çelik, geri gönderilecek hayvanlar için de lojistik destek sağlandığına dikkati çekti.

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Kurbanlıklar hastalıklı olmayacak. Küçükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bir yaşında olması lazım. Eğer bir yaşında değilse, fiziki yapısı itibarıyla bir yaşındaki hayvanla örtüşüyorsa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanların kulak küpesi olması lazım. Kurban seçerken şartlar bellidir. Dolayısıyla kesim yapılırken de bu hayvanlara eziyet edilmemesi gerekiyor. Hayvanı tedirgin etmeden kesimi bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Vatandaşların, çevre temizliği anlamında da büyük bir sorumlulukla bu bayramı geçirmelerini istirham ediyorum."

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