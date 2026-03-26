Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular başlıyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuruların nisan ayında başlayacağını belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular başlıyor

Ankara

Saldırıcıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsaldaki üretimi güçlendirmek için hayvancılığa yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'nin kamuoyuna açıklandığını anımsatan Saldırıcıer, proje ile sayı artışının yanında verim, uyum ve sürdürülebilirliğin merkeze alınacağını anlattı.

Saldırıcıer, projenin 3 yıllık olduğunu dile getirerek, "Proje, Ziraat Bankasının finansman imkanlarıyla yürütülecek. Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankasından yüzde 100'e kadar faiz indirimiyle temel hayvancılık kredisi kullanabilecek. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, 5 veya 7 yıl vadeli olabilecek." diye konuştu.

Proje kapsamında dağıtılacak hayvanların, TİGEM işletmelerinden temin edileceğini belirten Saldırıcıer, program boyunca 150 bin hayvan dağıtılmasının planlandığını, hak sahibi üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş verileceğini söyledi.

"Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık"

Saldırıcıer, projeye, belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların ve halihazırda hayvancılık yapmayan kişilerin de başvuru yapabileceğini ifade etti.

Kadın ve gençler yanında veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine de pozitif ayrımcılık yapılacağını bildiren Saldırıcıer, "Bu projeye kadın ve gençlerin yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca, köyden kente göçü tersine çevirecek bir proje. Köylerimizde üretim artacak. Başvurular nisan ayı içerisinde başlayacak. Hayvan dağıtımlarının haziran ayından itibaren başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Saldırıcıer, hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanların, TARSİM kapsamında 1 yıl süreyle sigortalanacağına dikkati çekerek, ayrıca hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına 150 lira, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği ödeneceğini söyledi.

Bu programın, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için önemli bir proje olduğunu dile getiren Saldırıcıer, hayvan varlığının bu projelerle artacağını belirtti.

Saldırıcıer, projeyle küçükbaş hayvancılıkta verim ve kalitenin de artacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, koyun ve keçiye uygun coğrafya. Bu projeyle küçükbaş hayvancılık yeniden şahlanacak. Üreticimizin hem kredi hem de hayvansal anlamda önü açılmış olacak. Bu hayvan varlığımızı da olumlu etkileyecek. Bu şekilde ülkemizin kırmızı et açığını küçükbaşla karşılayacağız."

Benzer haberler

Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular başlıyor

Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular başlıyor

