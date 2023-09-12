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Ekonomi

Hat-San halka arz gelirleri ile yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor

Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, gelirlerinin yüzde 90'dan fazlasının döviz cinsinden olduğunu belirterek, "Finansal piyasalara erişim sağlayabilmek için yönetim olarak halka arz kararı verdik." dedi.

Mehmet Kadir Kılınç  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Hat-San halka arz gelirleri ile yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor

İstanbul

Hat-San Tersanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayının ardından talep toplamaya başlıyor. İnfo Yatırım liderliğinde pay başına 22,60 TL sabit fiyatla talep toplama 14-15 Eylül'de gerçekleşecek. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arza HATSN kodu ile katılım sağlanabilecek.

Hat-San Tersanesi'nin sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği 33 milyon 462 bin 907 adet nominal değerli paylar ve Pekar Grup İnşaat AŞ'nin sahip olduğu 10 milyon 837 bin 93 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 44 milyon 300 bin TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak.

2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 121 FAVÖK artışı

Hat-San Tersanesi, 2020'de 384,2 milyon TL ciro elde ederken, bu rakamı 2021'de 458,1 milyon TL’ye, 2022'de de yüzde 147 artışla 1,1 milyar TL’ye çıkardı. Şirket cirosu, 2023'ün ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artış gerçekleştirdi. Aynı dönemde FAVÖK'ü de yüzde 121 artış gösterdi. 2020-2022 arasında net karının yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 533 olan Hat-San Tersanesi, 2023'ün ilk çeyreğinde 49 milyon TL net kar elde etti.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Hat-San Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail Pepe, Hat-San'ın 2008'de Yalova Altınova bölgesinde bulunan tersanelerden biri olarak faaliyetle başladığını, 2013'e kadar sadece gemi inşaat projeleri üzerine odaklandığını daha sonra şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yaptığı yatırımlarla yüzer havuzu inşa ettiğini ve tamir bakım faaliyetlerine başladığını söyledi.

Hat-San'ın çeşitli büyüklükteki önemli projelere de imza atarak sektörde önemli bir yere geldiğini belirten Pepe, "Şu anda halihazırda tamir bakım işleri, yeni inşaat faaliyetleri ve dönüşüm projeleriyle ilgilenmektedir. Bunun dışında da yüzer havuz imalatları devam etmektedir. Hat-San dünyanın en büyük enerji gemisine imza atmış, donanmaya bir yüzer havuz teslim etmiş, sektörde önemli bir yere gelmiş bir tersanedir." diye konuştu.

"Şirketimizin kapasitesini artırmak ve kabiliyetlerini ilerletmek için yeni yatırımlara başlayacağız"

Pepe, gelirlerinin yüzde 90'dan fazlasının döviz cinsinden olduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışı müşterilerimiz ağırlıklı olarak şirketin şeffaflığıyla, finansal yapısıyla ilgileniyor. Bununla alakalı her türlü bilgi, belgeyi kendileriyle paylaşıyoruz. Uluslararası ticaretin gerekliliği olan kurumsal yapıya ulaşmak, finansal piyasalara erişim sağlayabilmek için yönetim olarak halka arz kararı verdik. Hat-San'ın Türkiye'de halka arz edilecek ilk tersane olacağını umut ediyoruz. Halk arz gelirlerimizin tamamıyla da şirketimizin kapasitesini artırmak ve kabiliyetlerini ilerletmek için yeni yatırımlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Halka arzdan elde edecekleri gelirin tamamının şirketin öngördüğü yeni yatırımların yapılmasında kullanılacağını bildiren Pepe, "Şirket, sektör içerisindeki diğer tersanelerle kıyaslandığında nispeten daha genç bir tersane olmasına rağmen ortaya koyduğu bilgi ve birikimle sektörde önemli projelere imza atmış bir tersanedir. Halka arzdan sonra hedeflerimizden bir tanesi şirketimizin kurumsallaşmasını nihayetlendirmek, sonrasında uluslararası pazardaki bilinirliğimizi artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak." şeklinde konuştu.

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