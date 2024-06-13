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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak temin etti

Halkbank, 300 milyon dolarlık, teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman sağladı.

Kübra Deniz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak temin etti

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir."

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