Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,282.70
BTC/USDT
104,326.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek. Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı

Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 867 milyon 477 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 68,7'sini Gaziantepli üreticiler gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Salman  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı

Gaziantep

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu'nun halı ihracatındaki başarısı devam ediyor. 2024 yılında Güneydoğu'dan, 143 ülke ve serbest bölgeye toplam 1 milyar 945 milyon 865 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat, 1 milyar 677 milyon 542 bin dolar ile makine halılarında gerçekleştirilirken, bunu sırasıyla 247 milyon 939 bin dolar ile tüfte halılar ve 17 milyon 619 bin dolar ile el yapımı halılar izledi.

Halı sektöründe Türkiye'nin öncü şehri Gaziantep, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 oranında artırırken, Güneydoğu'nun ihracatında ise yüzde 5'lik bir artış kaydedildi.

Güneydoğu'dan en fazla halı ihracatı, 566 milyon 327 bin dolar ile ABD'ye yapılırken, 205 milyon 856 bin dolar ile Suudi Arabistan ikinci sırada yer aldı. Bir önceki yıla göre ihracatın yüzde 42,5 oranında arttığı Irak'a ise 200 milyon 104 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli halı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı yüksek katma değeri hatırlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Türkiye halı üretiminde ve ihracatında liderdir. Gaziantep ise makine halıları üretiminde dünyada söz sahibi bir konumdadır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Gaziantep halısını görebilirsiniz. Bu başarıların devam etmesi için bizler de GAHİB olarak uzak ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımıza 2025 yılında da devam edeceğiz. Halı sektöründeki başarıların artacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, Konya'da çöken bina enkazından kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti
Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi
Cem öğretmen, Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına da koştu
Yarıyıl tatilinde öğrenciler gençlik merkezinde eğleniyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor

Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor

Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı

Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi

Gaziantepli ihracatçılar Suriye pazarından umutlu

Gaziantepli ihracatçılar Suriye pazarından umutlu
TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle buluşacak

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle buluşacak
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 bitti

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 bitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet