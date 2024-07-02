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Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucuya el koydu.

Mustafa Çalkaya  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Bakanlık X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli görülerek takip altına alındı.

X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

Yapılan kontroller neticesinde, aracın farklı noktalarına gizlenmiş yaklaşık 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.


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