Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucuya el koydu.
Ankara
Bakanlık X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli görülerek takip altına alındı.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen bir TIR aracı riskli görülerek takip altına alındı. X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen TIR aracında Gümrük Muhafaza ekiplerince… pic.twitter.com/ax2UuBUvqT— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 2, 2024
X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.
Yapılan kontroller neticesinde, aracın farklı noktalarına gizlenmiş yaklaşık 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.
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