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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Adsız Günebakan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında bölgenin ihracatının 1 milyar dolar, 11 aylık dönemde ise 10,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldığını ifade eden Kileci, ihracatçıların değişen küresel dinamiklere uyum sağlama çabasını takdir ettiğini kaydederek, "Bugün yaşadığımız dönüşüm süreci, kaynakların verimli kullanımı ve inovasyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor. İhracatçılarımız, zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kararlılık, bölge ekonomisinin temel direği olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İhracatın sürdürülebilir hale gelmesi ve yeni nesil teknolojilerin benimsenmesi gerektiğini belirten Kileci, bölgeyi daha rekabetçi bir konuma taşımak için çabaladıklarını aktardı.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olurken, en fazla ihracat yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oldu."

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