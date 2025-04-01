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Ekonomi

Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirdiği üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Seda Tolmaç  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Gümrük muhafaza ekipleri üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucuya el koydu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce söz konusu noktalarda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlar sonucu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrara el konuldu.

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

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