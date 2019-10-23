Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
99,537.94
Altın
1,493.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rus ekibi Krasnodar'la karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Karaman ve futbolcu Nwakaeme, basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, serbest piyasada fındığın 16,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Atakan Çıtlak   | 23.10.2019
Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

Giresun

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, serbest piyasada fiyatta yaşanan yükselişin devam ettiğini belirtti.

Pazardaki rakamın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Giresun kalite için uyguladığı 17 liralık alım fiyatına yaklaştığını ifade eden Karan, "Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşanan fiyat yeniden toparlandı ve yükselişe geçti. Bugün pazarda fındık 16,50 liradan işlem görüyor." diye konuştu.

Karan, yaptıkları hesaplara göre 2019 rekoltesinin yüzde 60'ının el değiştirdiğini, çiftçinin elinde yüzde 40'lık fındık kaldığını kaydederek, "Çiftçimize, bundan sonraki süreçte kafasındaki fiyat oluştuğu zaman fındığını satmasını öneriyoruz. İlerleyen süreçte ne olacağını bilemiyoruz. Üreticimiz fındığının değerini daha iyi bilir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi