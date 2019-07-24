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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Fındık

Karadeniz'in Yeşil Altını: Fındık

Karadeniz'in Yeşil Altını: Fındık

Karadeniz'in Yeşil Altını: Fındık

Karadeniz'in Yeşil Altını: Fındık

Karadeniz'in Yeşil Altını: Fındık

Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler
Fındığın yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlendi

Fındığın yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlendi

Fındığın yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlendi
Türkiye'den 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edildi

Türkiye'den 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edildi
İç fındık ihracatında rekor beklentisi

İç fındık ihracatında rekor beklentisi
Ziraat odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilanlı teşekkür

Ziraat odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilanlı teşekkür
'Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti'

'Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti'
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'Gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir'
26.07.2019

'Gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

'Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin yüzünü güldürdü'
26.07.2019

'Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin yüzünü güldürdü'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını bizatihi kendisi beklentilerin üzerinde bir fiyatla açıklayıp üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız
26.07.2019

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız." dedi.

'Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir'
25.07.2019

'Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir'

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin bölgemize gelmesi bekleniyor. Bu işçilerin tamamı rahatlıkla iş bulabilir." dedi.

GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı
24.07.2019

GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı

GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta rekor sonuca ulaştı.

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