Fındık
Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldilerEkmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler
'Gıda güvenliğini garanti altına almak milli güvenlik meselesidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." dedi.
'Cumhurbaşkanımız fındık üreticilerinin yüzünü güldürdü'
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını bizatihi kendisi beklentilerin üzerinde bir fiyatla açıklayıp üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür." dedi.
Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız." dedi.
'Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir'
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin bölgemize gelmesi bekleniyor. Bu işçilerin tamamı rahatlıkla iş bulabilir." dedi.
GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı
GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta rekor sonuca ulaştı.