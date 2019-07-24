25.07.2019

'Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir'

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin bölgemize gelmesi bekleniyor. Bu işçilerin tamamı rahatlıkla iş bulabilir." dedi.