TFF'den Gaziantep'e teşekkür
TFF, A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Çekya'yı 2-1 yendiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan Gaziantepli futbolseverlere için teşekkür mesajı yayımladı.
İstanbul/Gaziantep
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızın Çekya'yı yendiği özel maçta Kalyon Stadyumu'nu dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. Gaziantep şehrimizin, EURO 2024'e katılma yolunda mart ayında eleme grubu karşılaşmaları öncesi son hazırlık maçını oynayan ay-yıldızlı takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemesi, milli takım taraftarlığı ve milli ruha çok iyi bir örnek olmuştur. A Milli Takımı'mızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Gaziantep halkımıza şükranlarımızı sunar, başta Gaziantep Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Gaziantep Futbol Kulübü'ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantepli futbolseverler, millileri kentlerinde izlemenin mutluluğunu yaşadılar
A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'te Çekya ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanması taraftarları sevindirdi.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşmayı izleyen Muhammet Polat, AA muhabirine, A Milli Futbol Takımı'nı izlemekten mutlu olduğunu söyledi.
Atmosferi beğendiğini aktaran Polat, "Bu stada ilk defa gelmiyorum ama ilk defa böyle bir seyirci topluluğu görüyorum. Herkes çok coşkuluydu, taraftar müthişti. İnşallah Gaziantep'te bundan sonrada böyle maçlar olur." dedi.
Taraftarlardan Arda Çelik de ilk defa milli takımı canlı olarak izleme şansı yakaladığını için mutlu olduğunu söyledi. Milli takımı izlemenin gurur verici olduğunu ifade eden Çelik, "A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'e geleceğini ilk duyduğumda inanmamıştım. Heyecandan yerimde duramadım. Biletlerin çoğu tükenmişti ama ben yerimi ayırmıştım. Stadı ilk defa bu kadar kalabalık gördüm." ifadelerini kullandı.
Mehmet Boğan ise A Milli Futbol Takımı'nın kente geleceğini ilk duyduğunda inanmadığını, sahada takımı takip etmekten ayrıca mutlu olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.