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Ekonomi, Fındık

CHP'li Adıgüzel: Fındık fiyatları 30 lirayı aşacaktır

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, "Üreticiler sakin olsun, fındık fiyatı tekrar yukarı doğru yönlenecek ve 30 lirayı aşacaktır." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 23.06.2020
CHP'li Adıgüzel: Fındık fiyatları 30 lirayı aşacaktır

TBMM

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatının, "uluslararası kartelin oyunu ve Rekabet Kurulu ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi yerli iş birlikçileri nedeniyle 20 liralara kadar düştüğünü" ileri sürdü.

TMO'nun sezon öncesinde fındık sattığı İtalyan Ferrero firmasının sezona stoklu girmesini sağladığını ifade eden Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Bu şekilde fındık fiyatıyla her yıl oynanmış oluyor. Rekabet Kurulu da burada yerli bir kamu kurulu olarak ülkemizden yana tavır almak yerine maalesef bu İtalyan kartelin adına iş yapar durumda görev yapıyor. Üreticiden 16 liraya alınan fındık, yabancı marketlerde 400 liraya alıcı bulmaktadır. Bunun kaymağını yabancılar yemektedir. Üreticiler sakin olsun, fındık fiyatı tekrar yukarı doğru yönlenecek ve 30 lirayı aşacaktır. Kimse moral bozmasın. Eninde sonunda biz üreticiler kazanacağız."

Adıgüzel, bu yıl TMO'nun erken taban fiyat açıklayarak üreticinin yanında olması gerektiğini dile getirdi.



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