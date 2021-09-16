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Ekonomi

Gaziantepli üreticilerin 'kırmızı kabuklu' fıstık mesaisi sürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden Antep fıstığı, getirisiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

İrfan Aydoğdu   | 16.09.2021
Gaziantepli üreticilerin 'kırmızı kabuklu' fıstık mesaisi sürüyor Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Ağustosun başında baklava yapımında kullanılan "boz" fıstığın hasadına başlayan çiftçiler, bugünlerde ise çerez olarak tüketilen "kırmızı kabuklu" fıstığı topluyor. Erken saatlerde bahçelere gelen çiftçiler, gün batımına kadar fıstığı dallarından ayırıyor.

Fıstık üreticisi Mahmut Bozkurt, AA muhabirine, mesailerine erken saatlerde bir arada kahvaltı yaparak başladıklarını söyledi.

Daha sonra gruplar halinde bahçeye dağıldıklarını ve toplama işleminin gerçekleştirildiğini belirten Bozkurt, "Her yıl bu telaşımız eylülün sonuna kadar devam eder. Bu sene rekolte biraz düşük ama yine de verilen fiyatlar bizleri memnun ediyor. Fıstık, bizim için çok önemli. Çünkü fıstık demek gelir demek, üreticinin, işçinin, nakliyecinin ve sanayicinin kazanması demek. Bunun için Antep fıstığı bizim için çok önemli ve kıymetlidir." dedi.

Tarım işçilerinden Aziz Kılıç ise her yıl fıstık bahçelerinde görev aldığını ifade etti.

Mesainin zorlu olmasına alıştıklarını anlatan Kılıç, "Ama bazen 45 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları bizi zorluyor. Her şeye rağmen fıstıkları dallarından toplayıp tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir anlamda Allah gücümüzü artırıyor. Zaten sezonun bitmesine de az bir zaman kaldı. Allah'ın izniyle sorunsuz şekilde süreci tamamlayacağız." diye konuştu.

İç ve dış piyasada talep var

Zaman zaman bahçelerinde ziyaret ettiği işçilere baklava ikramında bulunup moral veren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Gaziantep başta olmak üzere bölge ekonomisi için fıstığın önemli bir kalem olduğunu vurguladı.

Gaziantep özelinde de Nizip'in üretim ve işleme noktasında önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı, genetik yapısı itibarıyla bir yıl çok rekolte verir, diğer yıl ise oran düşer. Bizler de buna 'var yılı' veya 'yok yılı' deriz. Antep fıstığı bu sene yok yılını yaşıyor ve dolasıyla rekoltenin az olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Şu anda Antep fıstığının en büyük üretimi ve ticareti ilçemizde yapılmakta. Bizler de burada Antep fıstığı üreticilerine ve ticaretini yapan firmalara vereceğimiz desteklerle bölgemiz fıstığını daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Antep fıstığımızın işlendiği ve endüstriyel ürün haline gelmesinde gayret gösteren birçok işletmemiz ve sanayi kuruluşumuz bulunmakta. Bu işletmelerimizde işlenen Antep fıstığımız, iç piyasaya ve ihracata yönlendiriliyor. Yurt dışından ciddi bir alım kitlesiyle karşı karşıyayız, bu da çiftçimizi rahatlatıyor."

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