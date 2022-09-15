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Ekonomi

Gayrimenkule Dayalı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemi yayında

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından işletilecek olan GEFAS, yatırımcılara şeffaf ve doğru bilgiler sunarak daha etkin ve sağlıklı yatırım kararları almalarını amaçlıyor.

Furkan Gençoğlu   | 15.09.2022
Gayrimenkule Dayalı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemi yayında

İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından işletilecek olan Gayrimenkule Dayalı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemi (GEFAS) sitesine bugünden itibaren tüm yatırımcılar ulaşabilecek.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul piyasalarında ve pazarlarında günlük olarak işlem gören gayrimenkule dayalı finansal araçların bilgilerinin paylaşılacağı GEFAS; yatırımcıların gayrimenkule dayalı finansal araçlara yatırım seçeneklerini çeşitlendirebilmesi için Borsa İstanbul'da işlem gören "Kira Sertifikası", "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Pay Senedi (GYO)" ve "Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF)", Gayrimenkul Sertifikası ürün, ihraçcı ve performans bilgilerine erişimi kolaylaştırmak hedefiyle sektörde şeffaflık ve etkin işleyişi geliştirmek için oluşturuldu.

Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik olarak geliştirilmesine başlanan GEFAS'ın, ilerleyen dönemlerde gelişen yeni finansal araçlarla da ilgili veri paylaşımı yapmak suretiyle sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunması hedefleniyor.

Yatırımcılar; GEFAS üzerinden ürünlerin kapanış fiyatı, işlem hacmi ve getiri bilgilerine ilişkin grafiklere ulaşabilecek, aynı zamanda GYO'ları bu bilgiler üzerinden karşılaştırma imkanına sahip olabilecek. Yatırımcılar; GYO'ların 1, 3 ve 6 aylık ile 1 yıllık getiri bilgilerinin yanı sıra haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık fiyat ve işlem hacmi verilerini Türk lirası ve Amerikan doları bazında ayrı grafiklerde görüntüleyerek analiz yapabilecek.

İngilizce olarak da ulaşılabilecek olan GEFAS bilgi platformu, ileride bölge ülkelerine ve uluslararası farklı dil destekleriyle uluslararası yatırımcılara, Türkiye'de gelişen finansal araçlara ait bilgilendirmeler sağlayarak karşılaştırmalı analizlerin yapılabileceği bir vizyonla oluşturuldu.

GEFAS, ilerleyen dönemlerde gelişen finansal piyasalarda işlem gören ürünlerin çeşitlendirilmesi yoluyla yatırımcılara sunacağı hizmetleri artırmayı hedefliyor.


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