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Ekonomi

Fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak

Ticaret Bakanı Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.08.2020
Fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından fuarlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatan Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlanacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

"HES kodu sorgulaması yapılacak"

Pekcan, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişlerinin sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca, ziyaretçi sayısı, standların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak."

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