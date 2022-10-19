Dolar
18.59
Euro
18.17
Altın
1,631.70
ETH/USDT
1,296.10
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,871.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında artış bu yıl yüzde 1'in altında kalacak

Dünya çapında fosil yakıtlardan kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışın bu yıl geçen yıla göre 300 milyon tonla yüzde 1'in altında kalacağı öngörülüyor.

Nuran Erkul Kaya   | 19.10.2022
Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında artış bu yıl yüzde 1'in altında kalacak

İstanbul

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) analizine göre, geçen yıl dünya ekonomisinin Kovid-19 salgınında hızla toparlanmasıyla fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonları 2 milyar ton artış göstermişti.

Bu yıl ise enerji krizi nedeniyle kömüre talep artmasına rağmen karbon emisyonlarının yaklaşık 300 milyon ton yükseleceği ve bu artışın geçen yıla göre yüzde 1'in altında kalacağı hesaplanıyor.

Küresel karbon emisyonlarının bu artışla toplamda 33,8 milyar tona ulaşması bekleniyor.

Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artışın bu yıl 700 teravatsaatle en yüksek seviyesine ulaşması ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması karbon emisyonlarında daha büyük artışı engelleyen faktörler olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki ilerleme ve elektrikli araçlardaki yaygınlaşma olmasaydı bu yıl karbon emisyonlarındaki artışın 1 milyar tona ulaşabileceği hesaplanıyordu. Bu durumda, temiz enerji teknolojileri 600 milyon tondan fazla karbon emisyonu artışını önlemiş oldu.

Öte yandan, doğal gaz fiyatlarının rekor kırması nedeniyle kömüre talebin artması, kömürden elektrik üretimi kaynaklı karbon emisyonlarının geçen yıla göre yaklaşık 200 milyon ton (yüzde 2) yükselmesi bekleniyor. Kömür kaynaklı karbon emisyonlarındaki artışa Asya'daki talep büyümesi neden oluyor.

Avrupa Birliği'nde kömür kaynaklı karbon emisyonlarında geçici bir artış öngörülürken, Çin'in karbon emisyonlarının zayıf ekonomik büyüme ve yenilenebilir kaynaklarındaki genişlemeyle yatay seyretmesi bekleniyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Güneş ve rüzgar açığı kapatıyor. Kömürdeki artış görece küçük ve geçici gibi görünüyor. Bu da karbon emisyonlarının korkulandan daha yavaş şekilde arttığı ve enerji ekonomisinde alınan politika aksiyonlarının gerçek yapısal dönüşümleri beraberinde getirdiği anlamına geliyor. Bu değişiklikler, son birkaç ayda temiz enerji politikalarında ortaya konular büyük çaplı planlarla hızlanacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor
RTÜK'ten Tele1'e 3 gün yayın durdurma cezası
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında
Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Benzer haberler

Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında artış bu yıl yüzde 1'in altında kalacak

Fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarında artış bu yıl yüzde 1'in altında kalacak

Güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden faydalanarak binalarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün

Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor

Küresel petrol arzı eylülde arttı

Küresel petrol arzı eylülde arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet