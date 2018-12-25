İSTANBUL

Dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, 100. yaşı dolayısıyla "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" ödülü töreni düzenledi.

Forbes'ten yapılan açıklamaya göre, bir otelde iş hayatının önemli isimlerinin katıldığı törende, Ahmet Çalık, Asım Kibar, Abdullah Kiğılı, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Hamdi Akın, Hakkı Yıldız, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Kutman, Murat Ülker, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Nevzat Aydın, Oya Eczacıbaşı, Ömer Koç, Tuncay Özilhan, Suat Günsel, Suzan Sabancı, Ümran Beba, Yahya Kiğılı ve Zeynep Bodur Okyay, "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" ödüllerinin sahibi oldu.

Forbes Yayın Yönetmeni Burçak Güven, 100. yaşını kutlayan ekibin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Forbes'un 100 yaşına basmasında, derginin kurucusu B.C. Forbes'un, yüzü olmayan kurumlar yerine onları yaşatan insanların hikayelerini takip edip kayda geçirme formülünün yattığını vurgulayan Güven, "100 yıl boyunca derginin her kademesinde çalışanlar bu vizyonu izledi. Cesur ve fikir sahibi bir habercilik tarzıyla kapitalizmin eleştirmenliği bakış açısı 100 yıla ulaşmamızın yapı taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Bir marka için 100. yaşın çok önemli olduğuna dikkati çeken Güven, her şeye rağmen Forbes'un zamanını ve enerjisini yüzünü geçmişe dönerek harcamak yerine, bugüne ve geleceğe baktığını aktardı.

Burçak Güven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bakış açısıyla Türk ekonomi tarihine yön veren, yaptıklarıyla iz bırakan ve önemli değişikliklere imza atan 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'ni belirledik. Büyük dönüşümler yaratmış, yaptıkları olmasaydı yerlerinde büyük boşluklar bırakacak, bugüne imzalarını atan ve dolayısıyla geleceğe damgasını vuracak bu önemli isimlere yani Türkiye'nin yaşayan büyük zihinlerine Forbes dergisi olarak bir kez daha çok teşekkür ediyorum."