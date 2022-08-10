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Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi

Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek adımların atılması konusunda karar kıldıklarını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 10.08.2022
Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon ve konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısında gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısı dün Bakan Nebati'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Nebati, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık." ifadesini kullandı.

Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Komite toplantısında güncel enflasyon gelişmelerinin ve son dönemde enflasyona etki eden unsurların ele alındığı belirtildi.

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik olarak alınan tedbirler dahilinde gelinen son durumun değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına, konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına, ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir."

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