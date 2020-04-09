Euro
7.36
Dolar
6.76
BIST 100
94,615.56
Altın
1,655.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Fitch Ratings: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz

Fitch Ratings, Çin'in koronvirüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu belirtilerek, ülkede büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasının beklendiği bildirildi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.04.2020
Fitch Ratings: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz

İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin koronavirüs salgınına tepkisinin başlangıçta sıkı kamu sağlığı ve sosyal mesafe önlemleri yönünde oluştuğu, ekonomik teşviklerin ise şimdiye kadar nispeten sınırlı olduğu ifade edildi.

Ulusal Halk Kongresi'nin 18-19 Nisan'da yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, "Kongre'de yetkililerin planladığı ekonomik politika yanıtının büyüklüğü ve şekli hakkında daha fazla açıklık sağlanmalı. Bu Çin'e ilişkin gelecek kredi notu değerlendirmemizde önemli olacaktır." denildi.

Açıklamada, Çin'in koronvirüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ekonomi kademeli toparlanıyor ancak biz aktivitenin yılın ilk yarısı boyunca zayıf seyretmesini bekliyoruz. Ülkede geçen yıl yüzde 6,1 olan büyümenin 2020'nin tamamında yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz, dış talepteki zayıflamanın devam etmesi ve koronavirüsün daha fazla yıkıcı etkiye sahip olması gibi olasılıkları da içeren belirsizliklere bağlıdır. Öte yandan Çin'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl bulunduğu yüzde 5,8 seviyesinden yüzde 8'e yükselmesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı
New York'a Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan bulaştığı iddia edildi
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı kentin Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı

Benzer haberler

Fitch Ratings: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz

Fitch Ratings: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz

Fitch Ratings, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings: Küresel pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek

Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü

Fitch petrol fiyatları öngörüsünü düşürdü

Fitch Ratings : 2020’de derin küresel resesyon yaşanacak

Fitch Ratings : 2020’de derin küresel resesyon yaşanacak
S&P düşen petrol fiyatları nedeniyle 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi

S&P düşen petrol fiyatları nedeniyle 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi