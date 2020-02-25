Euro
6.67
Dolar
6.15
BIST 100
114,823.40
Altın
1,651.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 25.02.2020
Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Londra

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğu, bu durumun da söz konusu etkinliklerin gerçekleşeceği senaryosuyla planlanan stadyum gelirlerinin üzerinde baskı oluştuğu belirtildi. 

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen stadyumların kısa vadeli mali şoklarla başa çıkabilecek likiditeye sahip oldukları, olumsuz etkinin sınırlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, özellikle Çin’de Formula 1 Grand Prix ve bazı olimpik oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinliğin ertelendiği, bir kısmının da iptal edildiği hatırlatıldı.

Koronavirüs endişesiyle sportif etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılımın azalmasının beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

İran'dan koronavirüsle mücadele için bölgesel iş birliği çağrısı

İran'da koronavirüs salgını Meclise sıçradı

İran'ın 11 eyaletinde halka 'sokağa çıkmayın' çağrısı

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü
'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'

'Koronavirüsün korkusu gerçeğinden büyük'