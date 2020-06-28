Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Dildar Baykan   | 28.06.2020
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Alex Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. 

Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı. 

Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.

Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor. Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti