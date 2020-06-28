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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi.

Dildar Baykan   | 28.06.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 935 artarak 2 milyon 597 bin 383'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 319 bin 274 vakayla Brezilya, 634 bin 437 vakayla Rusya ve 537 bin 957 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 18 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 211 bin vakayla California ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 12 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 81 bini geçti.

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