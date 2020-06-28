Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye yükseldi.

Bilal Acar   | 28.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden 36 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 43 bin 550'ye çıktı.

Vaka sayısı da 901 artarak 311 bin 151'e ulaştı. Son 24 saatte 127 bin 709 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 195 bin 132 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı

İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü