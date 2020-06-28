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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu aştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.06.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 5 milyon 501 bin 522 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 81 bin 551), Brezilya (715 bin 905), Rusya (399 bin 87), Hindistan (319 bin 393), Şili (228 bin 55), İtalya (188 bin 584), İran (183 bin 310), Almanya (177 bin 500), Türkiye (169 bin 182) ve Peru (164 bin 24) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bin 489’a ulaşırken, virüs nedeniyle 502 bin 528 kişi hayatını kaybetti.

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