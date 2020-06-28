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Dünya, Koronavirüs

İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, "Kum kentinde sağlık taramasında tespit edilen Kovid-19'a yakalanmış hasta sayısı yüzde 15'ten yüzde 45'e çıktı." dedi.

Nazenin Hansu,Mustafa Melih Ahıshalı   | 28.06.2020
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yeniden artış gözlendiğini söyledi. 

İran devlet televizyonuna konuşan Kadir, "Kum kentinde sağlık taramasında tespit edilen Kovid-19'a yakalanmış hasta sayısı yüzde 15'ten yüzde 45'e çıktı. Bu durum, şehirde virüsün tekrar yayılmaya başladığının tehlike çanlarıdır." dedi.

Konferans, toplantı ve düğünlerin Kovid-19'un kentte yayılmasının sebepleri arasında yer aldığını dile getiren Kadir, salgının önüne geçebilmek için bu gibi sosyal faaliyetlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kentte sağlık tedbirlerine riayet edilmemesinden şikayet eden Kadir, "Konferans, toplantı ve düğün gibi ortamlarda sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine hiç uyulmuyor. İki haftaya kadar virüs yeniden pik yapabilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 508'e, vaka sayısı ise 222 bin 669'a ulaştı.

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