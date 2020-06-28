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Dünya

Afganistan'da güvenlik güçleri Taliban toplantısına hava saldırısı düzenledi

Afganistan güvenlik güçleri, Sar-i Pul vilayetinde Taliban'ın üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıya hava saldırısı düzenledi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 28.06.2020
Afganistan'da güvenlik güçleri Taliban toplantısına hava saldırısı düzenledi

Kabil

Afganistan'da Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın üst düzey yetkililerinin Suzma Kale ilçesinde toplantı yaptığı sırada hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında Taliban yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda militanın öldüğünü ifade eden Amani, Taliban'ın kayıplarıyla ilgili henüz net bir sayının ellerine ulaşmadığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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