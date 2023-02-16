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Ekonomi

Fitch: Borç limiti açmazı ABD bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki borç limiti açmazının ülke bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabileceğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 16.02.2023
Fitch: Borç limiti açmazı ABD bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabilir

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de federal hükümetin borç limitini yükseltmediği veya askıya almadığı olumsuz bir senaryonun piyasa aksamaları da dahil olmak üzere ABD bankaları için dolaylı etkilere sahip olabileceği ve bunun bankaların faaliyet ortamı ile kredibilitesine ilişkin değerlendirmeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Bu senaryonun halihazırda gerçekleşmesinin beklenmediği bildirilen açıklamada, borç limiti açmazının ABD bankaları için faaliyet ortamında baskıya neden olabileceği ifade edildi.

ABD federal hükümetinin borç limitine 19 Ocak'ta ulaştığı ve ABD Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemleri" devreye soktuğu anımsatılan açıklamada, Fitch'in ülkenin temerrüde düşmemesi için borç limitinin bir kez daha yükseltileceğine veya askıya alınacağına inandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için borç limitinin zamanında yükseltilmemesi veya askıya alınmaması halinde ABD'nin kredi notunun düşürüleceği ifade edildi.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

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