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Ekonomi

Fitch, ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu

Fitch Ratings,​​​​​​​​​​ enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Fitch, ABD'de sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarını daha kısıtlayacağı uyarısında bulundu

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, nominal ücret artışları hariç reel gelir artışının nispeten zayıf olmaya devam ettiği belirtildi.

Tüketicilerin temmuz 2022'den bu yana aylık ortalama 88 milyar dolar veya yıllık tüketici harcamalarının yüzde 0,5'i oranında daha fazla tasarruf yapmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, ancak tahmini fazla tasarrufun ağustos 2021'deki 2,2 trilyon dolarlık zirvesinden yüzde 52 azalışla mart itibarıyla 1 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, fazla tasarruflardan sağlanan desteğin artık harcama kapasitesindeki artışın yaklaşık yüzde 20'si kadar olduğu ifade edildi.

Tasarruflardan sağlanan tüketici harcama desteğinin muhtemelen bu yılın son çeyreğine kadar sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğine işaret edildi.


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