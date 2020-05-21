Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, salgının seyrinin görünümü karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Dilara Zengin   | 21.05.2020
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Kovid-19 topluluğunuzu nasıl etkiler" başlıklı telekonferans toplantısında, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söyledi. 

Bunun ani ve sert bir gerileme olduğuna dikkati çeken Powell, "Son 10 yılın iş kazanımlarını şimdiden yok etti ve ülke çapında şiddetli sancıya neden oldu. Yük yayılmış olsa da eşit olarak dağılmış değil. Bunun zorluğunu göğüsleyenler ona en az dayanabilecek olanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, ekonomik gerilemenin acısının geleceğe dair belirsizliğin yanı sıra normal yaşamın altüst olmasıyla birleştiğini dile getirerek, "Şu an tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz, çünkü virüse dair sorular görünümü karmaşıklaştırıyor." dedi.

"İlave destek gerekebilir"

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da katıldığı bir başka telekonferans toplantısında, ekonomik gerilemenin süresi ve derinliğine ilişkin olağanüstü bir belirsizlik olduğunu vurguladı.

Ekonominin gidişatının virüsün seyrine ve salgını kontrol altına almaya yönelik uygulanan kamu sağlığı politikalarına bağlı olduğunu dile getiren Clarida, ekonomik faaliyetin ve iş gücü piyasasının tam olarak toparlanmasının biraz zaman alacağını, bu yılın ikinci yarısından itibaren ekonominin büyümeye ve işsizlik oranının düşmeye başlayacağını bildirdi.

Clarida, "Virüsün seyri ve neden olduğu ekonomik gerilemenin derinliğiyle süresine bağlı olarak hem parasal hem de mali politikalarda ilave destek gerekebilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Fed
Bu haberi paylaşın
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı

Benzer haberler

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz

Fed tutanakları yayımlandı

Fed'den 'finansal sektör kırılganlıkları kısa vadede daha belirgin olacak' uyarısı

ABD'de sanayi üretimi nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de sanayi üretimi nisanda rekor seviyede düştü
Kovid-19'un ekonomik etkisi en çok düşük gelirli Amerikalıları vurdu

Kovid-19'un ekonomik etkisi en çok düşük gelirli Amerikalıları vurdu
Fed'in ABD'de negatif faize sıcak bakmayacağı öngörülüyor

Fed'in ABD'de negatif faize sıcak bakmayacağı öngörülüyor