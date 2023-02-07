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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz

Fed Başkanı Jerome Powell, "Dezenflasyon süreci, enflasyonu düşürme süreci başladı ve ekonomimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan mal sektöründe başladı. Ancak daha gidilecek çok yol var. Bunlar dezenflasyonun çok erken aşamaları." dedi.

Dilara Zengin Okay   | 07.02.2023
Fed Başkanı Powell: Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısında verilen mesajlara değinen Powell, "Dezenflasyon süreci, enflasyonu düşürme süreci başladı ve ekonomimizin yaklaşık dörtte birini oluşturan mal sektöründe başladı. Ancak daha gidilecek çok yol var. Bunlar dezenflasyonun çok erken aşamaları." diye konuştu. Powell, hizmet sektöründe ise henüz dezenflasyonun görülmediğini kaydetti.

Dezenflasyon sürecinin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, sürecin pürüzsüz olmayacağını, muhtemelen inişli çıkışlı olacağını aktardı. Powell, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz." dedi.

İstihdam raporu için "çok güçlü" değerlendirmesi

Geçen hafta açıklanan ocak ayı istihdam raporunun "çok güçlü" olduğunu belirten Powell, "Bu kadar güçlü olmasını beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alan bir süreç olacağını düşündüklerini gösterdiğini kaydetti.

Devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını öngördüklerini yineleyen Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmeye çalışıyoruz ve bunu henüz başardığımızı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini ifade etti.

"2023'ün enflasyonda önemli düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmasını bekliyoruz"

Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin gelecek yıla kadar süreceğini aktaran Powell, "2023 yılının enflasyonda önemli düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Powell, sabırlı olunması gerektiğini vurgulayarak, faiz oranlarını bir süre daha kısıtlayıcı seviyede tutmalarının gerekeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "İş gücü piyasası güçlü çünkü ekonomi güçlü. İş gücü piyasasının zayıfladığını görmeden dezenflasyonun başlangıcını görebilmiş olmamız iyi bir şey." dedi.

Bankanın 8,4 trilyon dolarlık bilançosunu "pasif bir şekilde" küçülttüğünü söyledi

Fed'in bilanço küçültme sürecine de değinen Powell, bankanın mevcut bilançosunun 8,4 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Powell, bankanın bilançosunu "pasif bir şekilde" küçültme sürecinde olduğunu ve bunun "birkaç yıl" sürmesinin beklendiğini belirtti.

ABD Çalışma Bakanlığının geçen cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmiş, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile Mayıs 1969'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

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