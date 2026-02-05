FCR GYO, Sancaktepe'deki projelerini tanıttı
FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sancaktepe projeleri için tanıtım toplantısı düzenledi.
İstanbul
Toplantı, FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça'nın ev sahipliğinde, FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, FCR GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Teoman Kerman, FCR GYO Yönetim Kurulu Üyesi Uzi Sezer, FCR GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Arslantaş ve FCR GYO Satış Müdürü Turhan Gülten'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Toplantıda, FCR GYO'nun Sancaktepe projeleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Buna göre şirket, Sancaktepe'de inşa edeceği projelerin satışına Sancak Flora etabıyla başladı.
Sancak Flora, toplam 24 bin 342 metrekare arsa üzerinde, 3 etap halinde hayata geçiriliyor. Proje, kent yaşamının ihtiyaçlarını odağına alan konsepti, ulaşım akslarına yakınlığı, güçlü sosyal alanları ve yatırım potansiyeliyle Sancaktepe'de yeni bir yaşam standardı sunmayı hedefliyor. Sancak Flora etabında, 4 konut blokunda 108 daireyle 2 ticari blok yer alıyor.
Zemin +6 katlı olarak planlanan bloklarda, daire büyüklükleri 59 metrekareyle 260 metrekare arasında değişirken, 1+1, 2+1, 3+1 normal dairelerin yanı sıra, 1+1, 2+1 ve 3+1 bahçe katı, 4+1 dubleks daire seçenekleri bulunuyor.
Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor
Metrekare fiyatları 100 bin lirayla 130 bin lira arasında değişen daireler için peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Daire fiyatının yarısını peşin yarısını teslimde ödemek isteyenlere ise yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor. Proje kapsamında 36 ay ve 48 ay vadeli sabit taksitli ödeme planları da bulunuyor.
Yaşam ve deneyim odaklı bir site olarak tasarlanan Sancak Flora, sosyal alanlarıyla konforlu bir yaşam sunuyor. Peyzaj içerisinde konumlandırılmış dinlenme ve oturma alanları, su yolu formunda tasarlanan yapay süs havuzu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden sosyal bir ortam oluşturuluyor.
Açık ve kapalı otopark alanlarının yanı sıra 7 gün 24 saat güvenlik hizmetiyle Sancak Flora'da planlı, güvenli, sosyal ve huzurlu bir site yaşamı hedefleniyor.
TEM Otoyolu'yla Kuzey Marmara Otoyolu'nun ortasında konumlanan proje, İstanbul'un ana ulaşım akslarına hızlı ve kolay erişim sağlıyor.
Sancaktepe Metro İstasyonu'na 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 20 dakikalık yakınlığı sayesinde hem yaşam hem de yatırım açısından stratejik bir avantaj sunuyor.
Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora projeleriyle birlikte toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşan, 74 bin 33 metrekare inşaat alanına sahip entegre bir yaşam bölgesi olarak hayata geçiriliyor.
"Herkesin ev alabileceği bir proje geliştirdik"
FCR Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Sancaktepe'nin gelişen bir bölge olduğunun altını çizerek, İstanbul'un belirli bölgelerinde kentsel dönüşüm süreçleri devam etse de bazı noktalarda hareketsizliğin söz konusu olduğunu söyledi.
Sancaktepe'nin daha açık, daha ferah ve daha rahat bir alan olduğuna dikkati çeken Koça, "Bu mimari doku içinde, yeşil alanı bol ve ulaşımı iyi bir lokasyonda, ulaşılabilir fiyat ve kaliteyi bir araya getiren güzel bir proje geliştirdik. Bu nedenle Sancaktepe'yi tercih ettik." dedi.
Finansman modelleri ve satış politikalarıyla ilgili de bilgi veren Koça, şunları kaydetti:
"2024-2025 yıllarında konut kredilerinin yükselmesiyle birlikte, hatta bir ara bankalar konut kredilerini tamamen kapattılar. Biz de finansman modellerimizi ve satış politikamızı buna göre kurguladık. Herkesin ev sahibi olabileceği şekilde bir satış politikası belirledik. Daire tiplerimiz ve seçeneklerimiz çok. Herkesin ev alabileceği bir proje geliştirdik. Projede kendi öz kaynağımızla ve dengeli bir büyüme anlayışıyla etap etap ilerlemeyi planlıyoruz. Şu an ilk etapta projemiz yüzde 65 seviyesinde. İkinci ve üçüncü etapta ise ruhsat aşamasındayız. Ruhsat çıkana kadar bu taraftaki projeleri de tamamlamış olacağız. Öz kaynağımızla ilerlediğimiz için satışlara daha yeni başlıyoruz. Yüzde 65 seviyesini yakaladıktan sonra piyasanın da biraz oturmasını bekledik."
"Konut daha sabit ve yönetilebilir bir alan"
Satış politikalarında taksit seçeneklerinin esnek olduğunu söyleyen Koça, mevduat faizlerinin düşmesiyle insanların konut ya da arsa tarafına yöneldiğini belirtti.
Piyasalardaki gelişmelerin yatırımcı eğilimleri üzerindeki etkilerine de değinen Koça, "Piyasada küçük yatırımcı panikle alım yapıyor, bu da küçük yatırımcıyı zarara uğratıyor. Altının bu kadar yüksek olmasını gören bazı kişiler panikle alım yapıyor, elbette bunun bir düşüşü de olacaktır. Konut tarafı ise daha sabit ve yönetilebilir bir alan." diye konuştu.
Koça, ürettikleri projelerde ilk satış rakamlarından başlayıp, sonraki satış rakamlarını hedefleyerek dengeli bir satış politikası izlediklerini ve bu yaklaşımla yatırımcıyı korumayı önemsediklerini vurguladı.
İnsanların ev sahibi olmak isteğini ancak herkesin elinde peşin bir miktar olmayabildiğini ifade eden Koça, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu noktada sunduğumuz taksit seçenekleri daha kıymetli ve daha önemli. Konut alımını da bu anlamda daha kıymetli görüyoruz. 2026'da enflasyondaki düşüşle birlikte daha yönetilebilir ve daha sürdürülebilir bir alan çıkıyor ortaya. 2025'te ikinci el konut satışları çok oldu çünkü dezenflasyon sürecinde hep kademeli yapılar ortaya çıktı. Birinci dönemde belirli satış rakamları belirli maliyetler ortaya çıktı, yeni üretim konutlara göre daha alınabilir bir rakam ortaya çıktı. Bu da ikinci el satışlarını ve piyasayı hareketlendirdi. 2026'da ise daha dengeli, daha sürdürülebilir ve maliyetleri daha iyi koruyacağımız bir yapıyla piyasayı daha sağlıklı görüyoruz."