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Ekonomi

Esnaf Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 60 milyar lira ciro bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Esnaf Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 60 milyar lira ciro bekliyor

Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada hareketliliğin başladığını bildirdi.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor."

Bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağına işaret eden Palandöken, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dikkati çekti.

Palandöken, "Bu dönemde alışverişlerin güvenilir, bilinir esnaftan yapılması hem fiyat kontrolü hem de sağlık açısından oldukça önemli. Aldığınız ürünlerin iade imkanı mutlaka olmalı. Öte yandan nisanla birlikte baharın da gelmesiyle temizlik ürünlerinden ve badana boyadan tutun da tüm sektörler mevsimsel olarak canlanır." değerlendirmesinde bulundu.

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