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Ekonomi

Esnaf Kurban Bayramı alışverişlerinden 150-200 milyar liralık ciro bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı alışverişlerinden 150-200 milyar liralık ciro beklediğini bildirdi.

Mert Davut  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Esnaf Kurban Bayramı alışverişlerinden 150-200 milyar liralık ciro bekliyor

Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı alışverişlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayram tatilinin 9 gün olduğunu anımsatan Palandöken, "Bayramın, karne tatiline ve yaz sezonuna denk gelmesiyle berberden kuaföre, konfeksiyoncudan ayakkabıcıya, pastacıdan taksiciye kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımızda hareketlilik var." ifadesini kullandı.

Palandöken, bayram alışverişleri ve seyahatlere yönelik bilet satışlarıyla piyasada hareketliliğin başladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl sadece kesilecek kurbanlıklar için 110 milyar liralık gelir tahmin ediliyor. Çocukların karne hediyeleri, bayram ziyaretleri için yapılan alışverişler hem de tatil ve memlekete gitme planları kuranların eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişlerle bu bayram piyasaya 150-200 milyar lira para girmesi bekleniyor."

Sahte para uyarısı

Kurban pazarlarında ve çarşı alışverişlerinde sahte paraya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, paraların ayrıntılarının iyi bilinmesi gerektiğini anlattı.

Palandöken, bu süreçte kolluk kuvvetlerinin sayısının artırılması, kurban pazarlarında para sayma ve para kontrol makinesi bulundurulması önerisinde bulundu.

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