Dolar
35.31
Euro
36.64
Altın
2,636.34
ETH/USDT
3,466.10
BTC/USDT
96,728.00
BIST 100
9,881.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EPDK'den Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisi duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını 13 Ocak'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
EPDK'den Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisi duyurusu

Ankara

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Irak'a elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak'tan elektrik enerjisi ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin 13 Ocak mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Öte yandan, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi için lisansının tadil edilmesini talep etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor
Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır
Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
Denizlerde bir yılda 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Benzer haberler

EPDK'den Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisi duyurusu

EPDK'den Irak ile elektrik ticaretine yönelik kapasite tahsisi duyurusu

Türkiye'nin petrol ithalatı ekimde yüzde 7,82 azaldı

EPDK, elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemleri başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet