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Ekonomi

EPDK, elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemleri başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Başak Erkalan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
EPDK, elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemleri başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi

Ankara

Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.

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