EPDK 12 yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verildi.
Ankara
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı verilirken, 5 üretim lisansı sona erdirildi.
LPG piyasasında 1 depolama lisansının süresi uzatılırken, 1 depolama lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 1 ise ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.