Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,927.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

EPDK 12 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verildi.

Fuat Kabakcı  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
EPDK 12 yeni lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı verilirken, 5 üretim lisansı sona erdirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

LPG piyasasında 1 depolama lisansının süresi uzatılırken, 1 depolama lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 ise ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay'da yargı mensuplarının davranışlarını inceleyecek "Etik Kurulu" oluşturulacak
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Doğuda soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

EPDK 12 yeni lisans verdi

EPDK 12 yeni lisans verdi

Önlisans ve lisans düzeyindeki 8 devlet üniversitenin öğrenci sayısı 5 binin altında kaldı

Türkiye'nin bu yıl 58,5 milyar standart metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet