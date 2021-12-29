Enuygun, global markası Wingie ile dünyanın 5 büyük seyahat sitesinden biri olmayı hedefliyor
Enuygun CEO'su Çağlar Erol, global markaları Wingie ile dünyanın 150 ülkesine bilet sattıklarını belirterek, "Hedefimiz 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmak." ifadesini kullandı.
İstanbul
Enuygun CEO'su Erol, AA muhabirine seyahat ve ulaşım sektörlerine ve Enuygun'un faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Enuygun'un global markası Wingie ile İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve İspanyolca olmak üzere beş farklı dilde hizmet vererek dünyanın 150 ülkesine bilet sattıklarına vurgu yapan Erol, şunları kaydetti:
"2021 yılında Wingie ile hizmet verdiğimiz tüm dillerde satışlarımızı artırdık ve global markamızın satış hacmi Enuygun'u yakaladı. Aynı gün içinde 56 ülkeden seyahatseverler uçak biletlerini Wingie’den aldı. Wingie’yi büyütmeye yönelik çalışmalarımıza devam ederken hizmet verdiğimiz tüm pazarların ihtiyaçlarını ayrı ayrı analiz ederek yeni teknolojiler geliştiriyor, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Hedefimiz 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmak."
Erol, 2021 yılının seyahat ve ulaşım sektörleri açısından olumlu bir tablo oluşturduğuna dikkati çekerek, "Aşılarını olmuş seyahatseverler pandeminin üzerlerinde oluşturduğu psikolojik ruh halinden seyahat ederek arındılar. Bugün ise hem seyahat hem de ulaşım sektörü 2020 yılına kıyasla oldukça iyi durumda." ifadelerini kullandı.
Sektörün tekrar açılmasında aşılamanın öneminin büyük olduğunu vurgulayan Erol, "İnsanlar artık doğa içinde ya da butik otellerde hem kalabalıktan uzak hem de keyif aldıkları bir tatil yapabiliyor. Yönetmeliklerde yer verilen kurallar sayesinde uçak ve otobüs yolculuklarına daha rahat şekilde katılabiliyor." diye konuştu.
Erol, 2021 yılında özellikle iç turizm anlamında olumlu bir yükselişin yaşandığını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla birlikte hareketlilik beklediğimiz seviyelere ulaştı. Bu yılki artış dolayısıyla geçen yıl açılmayan oteller açıldı, bayram haftasında konaklamada doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı. Özellikle bayram dönemi başta olmak üzere 3 aylık yaz mevsiminde bilet satışları geçen yıla göre 8 kat arttı."
"2022 yılında Enuygun Sigorta markamız için yüz yüze hizmet vereceğimiz bir sigorta ofisi açacağız"
2022'nin salgın boyunca ara verilen seyahatlere devam edilecek bir yıl olmasını beklediklerini kaydeden Çağlar Erol, şu değerlendirmede bulundu:
"2021 yılında ulaştığımız farklı pazarları artırmak, farklı ülkelerden çok daha fazla sayıda seyahatsevere ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. Pandemiyle değişen seyahat anlayışıyla beraber 2022'de de doğa içerisinde zaman geçirdiğimiz seyahat konseptleri ilgi görmeye devam edecek. 2022 yılında Enuygun Sigorta markamız için online hizmetimizin yanında kullanıcılarımıza yüz yüze hizmet vereceğimiz bir sigorta ofisi açacağız. Sigorta hizmetlerimizden sigorta danışmanlarımız ile görüşerek faydalanmak isteyen kullanıcılar, Enuygun Sigorta şubesine gelerek danışmanlarımızdan hizmet alıp işlemlerini tamamlayabilecekler."
Erol, sektörün salgın nedeniyle karşılaştığı belirsizlikler içinde en büyük sorunlardan birinin bilet iptalleri olduğunu kaydederek, "Özellikle pandeminin ilk döneminde çok sayıda kullanıcımız biletlerini iptal etmek zorunda kaldılar. O dönemde biz de kullanıcılarımızın açığa alma sorunu yaşamamaları için hava yolu şirketleriyle anlaşma yaparak onlara rezervasyon kodlarının bedelleri değerinde ENCoin tanımladık. Bu sayede kullanıcılarımız tanımlanan ENCoin'ler ile istedikleri bileti satın alabildiler. Sunduğumuz çözüm önerisi sayesinde kullanıcılarımız manuel iade sürecini hiç yaşamadılar." ifadelerini kullandı.
"Kendimizi seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz"
Sürekli dijitalleşmeye ve inovasyona yönelik yeni projeler geliştirdiklerini kaydeden Enuygun CEO'su Erol, şöyle devam etti:
"Kendimizi seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor, bu anlamda sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. En yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp kendi teknolojilerimizi üreterek sektörde yapılmamışları yapıyor ve sektörü geliştiriyoruz. Bilet İptal Güvencesi, Blockchain alt yapılı ENCüzdan ve ENCoin, Akıllı Aktarma, Enuygun Hediye Kart ürünlerimizden sadece birkaçı. Örneğin, Enuygun mobil uygulamasında yaptığımız güncelleme ile otel hizmetimizi de uygulamamız ekledik. ‘Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu yolda kullanıcılarımız artık Enuygun mobil uygulamasında istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulup rezervasyonlarını yaptırabiliyor."
Erol, diğer servislere ek olarak "Öne Çıkan Sefer" hizmetini de hayata geçirdiklerini belirterek, "'Öne Çıkan Sefer' servisi, İstanbul-İzmir, Ankara-Adana gibi en çok seyahat edilen rotalarda kullanıcıların satın alma ihtimalinin en yüksek olduğu seferleri ön plana çıkararak kullanıcılara aradıkları otobüs biletlerine kolayca ulaşma imkanı sunuyor." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.