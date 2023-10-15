Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,554.30
BTC/USDT
26,879.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki Askalan’da hareketliliği devam ediyor.
logo
Ekonomi

Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Selma Kasap  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği başvurularının 15 Aralık'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere bu ay 580 milyon lira ödendi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabilecek

Bakan Işıkhan: Yılbaşında emekli maaşlarında iyileştirmelere dair gereken adımları atacağız

Bakan Işıkhan: Emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergeyi bugün Meclis'e sunacağız

İŞKUR bu yılın 9 ayında yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İŞKUR bu yılın 9 ayında yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet