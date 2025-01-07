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Ekonomi

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.

Orhan Onur Gemici  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

Ankara

Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı.

Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin her zaman yanında olduklarını, aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını bildiren Işıkhan, "2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz." diye konuştu.


Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

"Türkiye büyüdükçe elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz"

Işıkhan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttükleri politikaların meyvelerini toplamaya başladıkları bir döneme girdiklerini ve hedefledikleri noktalara birer birer ulaştıklarını söyledi.

Enflasyonda gözle görülür bir düşüşün başladığını ve bunun, ekonominin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz, Türkiye'yi daha güçlü ve daha istikrarlı bir ekonomik zemine oturtmuştur. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimizin ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

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