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Ekonomi

Ekonomik faaliyetler, 2023'te "fiziksel enerjinin varış yerleri" açısından en büyük payı aldı

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay yüzde 52,2 ile ekonomik faaliyetlerin oldu.

Zeynep Beyza Kılıç  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Ekonomik faaliyetler, 2023'te "fiziksel enerjinin varış yerleri" açısından en büyük payı aldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Enerji Denge Tabloları esas alınarak hazırlanan 2023 yılına ilişkin "Enerji Hesapları" açıklandı.

Buna göre, toplam enerji akışları 19 bin 384 petajul olarak hesaplanırken, enerji ürünleri, 2023'te toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu.

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Ekonomik faaliyetler ve hane halkları tarafından üretim, tüketim ve stok süreci sonucunda doğaya atılan, boşaltılan veya yayılan katı, sıvı ve gaz maddeler olarak tanımlanan enerji artıklarının payı yüzde 36,4 olurken, doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler, 2023'te fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 52,2 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hane halklarının oranı ise yüzde 9,1 olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler içerisinde en büyük pay yüzde 41,2 ile imalat sanayinin

Toplam enerji kullanımına göre, ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,2 ile imalat sanayinin oldu.

Bunu, yüzde 30,7 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 12,7 ile ticaret, hizmetler ve kamu, yüzde 9,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 1,9 ile inşaat ve yüzde 0,6 ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri takip etti.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2023'te 5 bin 527 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında hane halklarının payı yüzde 32,1 olurken, onu 31,8 ile imalat sanayi ve yüzde 23,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü izledi.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2023'te petrol ürünleri yüzde 40,9 ile ilk sırayı aldı.

Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,2 ile elektrik, yüzde 21,9 ile doğal gaz, yüzde 8,4 ile kömür ürünleri, yüzde 5,1 ile ısı ve yüzde 1,6 ile diğer ürünler takip etti.

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